Voleibolistas dan pelea en etapa estatal

Los voleibolistas de Reynosa estuvieron muy cerca de lograr el objetivo en la etapa estatal de playa celebrada en Ciudad Madero.

¿Cómo se desempeñaron los voleibolistas de Reynosa?

La dupla integrada por Emiliano Martínez Galván y Jair Perales Rocha, terminó en el segundo lugar de la categoría Juvenil Superior 20-21 años, donde participaron 8 equipos de diferentes municipios.

Los atletas fronterizos dieron su máximo esfuerzo en la arena y se quedaron a un pasito.

Detalles sobre la competencia en Ciudad Madero

De estas eliminatorias salen las selecciones que representarán a Tamaulipas en la próxima Olimpiada Nacional CONADE 2026.