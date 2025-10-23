¡Es una corredora elite!

Elizabeth López San Gabriel es una de las corredoras más reconocidas de Reynosa y lo acaba de demostrar una vez más tras obtener el tercer lugar (general femenil) en la octava edición del "Maratón Jebla 2025", celebrado en el Parque Tamatán de Ciudad Victoria.

La corredora fronteriza hizo un tiempo de 4 horas 3 minutos y 16 segundos para subir al podio en una carrera que es solo para valientes, ya que se trata del maratón en asfalto con el mayor ascenso en México.

Como toda una atleta elite, estuvo entre las punteras y no muy lejos de la ganadora, la keniana Ruth Kimutai. Elizabeth nació en Campeche, pero desde hace muchos años se "regularizó" como reynosense y representa con mucho orgullo al club de sus amores, las Pink Power, siendo un gran ejemplo para todos los runners de esta ciudad.

"Nunca dejes de seguir luchando por tus sueños, paso a pasito, si tú te lo propones con dedicación, disciplina y constancia sé que podremos lograrlo, muchas veces tenemos miedo a dar el extra, ese que nos hace chillar de la frustración cuando en nuestros entrenamientos o el día de la carrera no sale como lo esperábamos, pero tú sigue intentándolo una y otra vez hasta que un día digas se logró, ¡Gracias a Dios y a mí disciplina!", expresó la corredora.

Cabe resaltar que no es la primera vez que sube al podio en esta carrera, pues en la edición del 2023 del fue segundo lugar general. La mejor marca de Elizabeth en los 42 kilómetros es 3 horas y 36 minutos y lo consiguió en Ciudad Juárez.