Se eliminaron en básquetbol

La duela del Polideportivo fue escenario de las eliminatorias municipales de básquetbol, donde quedaron definidos los equipos que representarán a esta ciudad en la etapa Estatal rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

¿Qué ocurrió?

En esta etapa, el club Dragones impuso condiciones tanto en la rama femenil como en la varonil y lograron el primer objetivo en un largo camino. En la categoría 2008-2009 varonil, los Dragones vinieron de atrás para superar a los Osos por marcador de 31-29 en un partido sumamente emocionante.

¿Cuáles son los equipos que avanzan?

En la rama femenil lograron avanzar con dos equipos, en la categoría 2008-2009 y en la 2010-2011. En los próximos días serán informados sobre la sede y fecha para la etapa zonal.