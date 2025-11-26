Se eliminaron en básquetbol

Se eliminaron en básquetbolEl club Dragones se destaca en ambas ramas durante las eliminatorias.
La duela del Polideportivo fue escenario de las eliminatorias municipales de básquetbol, donde quedaron definidos los equipos que representarán a esta ciudad en la etapa Estatal rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.
¿Qué ocurrió?
En esta etapa, el club Dragones impuso condiciones tanto en la rama femenil como en la varonil y lograron el primer objetivo en un largo camino. En la categoría 2008-2009 varonil, los Dragones vinieron de atrás para superar a los Osos por marcador de 31-29 en un partido sumamente emocionante.
¿Cuáles son los equipos que avanzan?
En la rama femenil lograron avanzar con dos equipos, en la categoría 2008-2009 y en la 2010-2011. En los próximos días serán informados sobre la sede y fecha para la etapa zonal.
