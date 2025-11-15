Convocan a eliminatorias de voleibol

El Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) hace un llamado a todos los municipios para que realicen las eliminatorias locales en la disciplina de voleibol rumbo al proceso de la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

En Reynosa se publicó la convocatoria para las ligas, clubes y público en general, y se está citando a los equipos para los días 22 y 23 de noviembre tanto en la cancha Teresita Treviño como en el Polideportivo.

Se abrieron tres categorías; Infantil Mayor 15-16 años (2011-2010), Juvenil Menor 17-18 años (2009-2008) y Juvenil Superior 19-20 años (2007-2006) en ambas ramas.

Es de suma importancia que los delegados de los equipos acudan a la junta previa que se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre a las 16:00 horas en el Polideportivo donde se definirá el rol de juegos.

Los equipos campeones tendrán el derecho de representar a la ciudad en las siguientes etapas.




