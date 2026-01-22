Deportes

Se afinan detalles para eliminatorias de boxeo amateur

El Comité Municipal de Boxeo Olímpico de Reynosa llevó a cabo la reunión de entrenadores para ultimar los detalles de cara a la Olimpiada Municipal 2026
  • Por: Alberto Gamboa
  • 22 / Enero / 2026 -
Se reúnen entrenadores.

El Comité Municipal de Boxeo Olímpico de Reynosa llevó a cabo la reunión de entrenadores para ultimar los detalles de cara a la Olimpiada Municipal 2026. 

Durante el encuentro, entrenadores y autoridades deportivas coordinaron detalles técnicos y logísticos, fortaleciendo la preparación de esta disciplina que buscará representar dignamente a Reynosa en las siguientes etapas rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE

Se espera una gran participación ya que los gimnasios locales han presumido una gran unión.


