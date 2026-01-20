Gran participación en eliminatorias de ajedrez

Gran respuesta de los ajedrecistas se vivió durante la eliminatoria municipal para definir a los atletas que representarán a Reynosa en la etapa Estatal.

El Polideportivo fue escenario de este torneo masivo donde se presentaron arriba de 200 competidores, quienes sacaron sus mejores estrategias en los tableros.

Se trató de la segunda etapa que ordenó el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) como parte del camino rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Solamente los primeros lugares de cada categoría (Sub-12, 13-16 Años y 17-20 Años) lograron su boleto a la siguiente aduana donde el objetivo será representar a Tamaulipas.







