Compiten en ajedrez alumnos de Primaria Felipe de la Garza

Deisy León Ibarra guía a los jóvenes ajedrecistas en su camino hacia la competencia.
  • Por: Alberto Gamboa
  • 20 / Noviembre / 2025 -
Con 14 alumnos la escuela Felipe de la Garza se hizo presente en las eliminatorias de ajedrez.

Siguen en marcha las eliminatorias de ajedrez de los Juegos Deportivos Escolares y la primaria Felipe de la Garza participó en la etapa de zona con 14 alumnos.

Se presentaron con dos equipos mixtos y otros estudiantes compitieron individualmente en este evento que otorgó el pase a la siguiente fase donde el primer objetivo es ganarse el derecho de representar a Reynosa.

¿Quiénes destacaron en la competencia?

En la rama femenil destacaron Montserrat Aldape Azuara y Karla Guadalupe Esqueda Barajas, mientras que por los varones Maximiliano Farías Betancourt, Gregorio Pérez Trinidad, Mateo Becerril Tovar y Benjamín Martínez Ponce.

¿Quién guía a los ajedrecistas?

La destacada ajedrecista juvenil, Deisy León Ibarra, es la encargada de guiar a estos pequeños genios que tienen todo el apoyo de su director Jorge Luis Ramírez.

