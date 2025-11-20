Compiten en ajedrez alumnos de Primaria Felipe de la Garza

Compiten en ajedrez alumnos de Primaria Felipe de la GarzaDeisy León Ibarra guía a los jóvenes ajedrecistas en su camino hacia la competencia.
Siguen en marcha las eliminatorias de ajedrez de los Juegos Deportivos Escolares y la primaria Felipe de la Garza participó en la etapa de zona con 14 alumnos.
Se presentaron con dos equipos mixtos y otros estudiantes compitieron individualmente en este evento que otorgó el pase a la siguiente fase donde el primer objetivo es ganarse el derecho de representar a Reynosa.
¿Quiénes destacaron en la competencia?
En la rama femenil destacaron Montserrat Aldape Azuara y Karla Guadalupe Esqueda Barajas, mientras que por los varones Maximiliano Farías Betancourt, Gregorio Pérez Trinidad, Mateo Becerril Tovar y Benjamín Martínez Ponce.
¿Quién guía a los ajedrecistas?
La destacada ajedrecista juvenil, Deisy León Ibarra, es la encargada de guiar a estos pequeños genios que tienen todo el apoyo de su director Jorge Luis Ramírez.