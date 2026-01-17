Sacan boleto al Estatal

Reynosa, representada por la escuela Oxford Vista Hermosa logró el primer lugar de la Eliminatoria Regional de Béisbol 5 y el boleto a la etapa Estatal tras derrotar a los selectivos de Río Bravo y Valle Hermoso.

El equipo de la escuela Oxford se hizo respetar en casa y avanzó a la etapa Estatal.

Los partidos se llevaron a cabo en el Polideportivo de esta ciudad y el equipo de casa arrasó con esta competencia correspondiente a los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica.

Los atletas reynosenses continuarán con su preparación para llegar en su mejor nivel, ya que el objetivo es lograr el campeonato para ser los número uno de Tamaulipas en esta disciplina que poco a poco va tomando mayor protagonismo.



