El Club Ángeles conquistó la eliminatoria municipal de voleibol de sala en la categoría femenil 2012-2013 y representará a Reynosa en la siguiente etapa con miras a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Avanzaron con paso perfecto tras ganar sus tres juegos de la ronda de grupos y también la gran final sobre el Club Elite en un partidazo de toma y daca.

¿Cómo logró el Club Ángeles avanzar a la etapa Regional?

Las "angelitas" están listas para dar el siguiente paso este fin de semana, el sábado 6 de diciembre, cuando disputen en casa la etapa Regional donde se medirán ante los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo, Miguel Alemán y Río Bravo.

Detalles sobre la gran final del Club Ángeles en voleibol

El equipo está conformado por; Arely de la Fuente, Andrea Acevedo, Danna Cristina Luevano, Renata Zúñiga, Daniela García, Victoria Martínez, Vanya Lázaro, Keyla Reyes y Zoe Ortíz, dirigidas por la dupla Maria del Refugio Bazarte y Amizaday de la Fuente.