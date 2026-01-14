Convocan a eliminatoria de Triatlón

Reynosa busca armar su selectivo en la disciplina de triatlón para asistir a la etapa Estatal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

Se lanzó la convocatoria de la eliminatoria municipal dirigida a todas las instituciones educativas, clubes, gimnasios y público en general para que registren a sus atletas de las siguientes categorías; Infantil Menor (12-13 años), Infantil Mayor (14-15 años), Juvenil Menor (16-17 años), Juvenil Mayor (18-19 años) y Juvenil Superior (20-23 años) en ambas ramas (femenil y varonil) aunque también habrá Relevo Mixto.

Las modalidades que busca el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) son; Acuatlón, Duatlón, Triatlón, Triatlón por eliminación y Relevo mixto.

La junta previa es obligatoria para inscribir a los deportistas y se llevará a cabo este jueves 15 de enero a las 14:00 horas en el Polideportivo. El evento está programado para el sábado 17 de enero.



