Se les escapó la final a Bravos

Se acabó la temporada para los Bravos de la Unidad Académica Reynosa Rodhe, quienes se quedaron a un paso de la gran final de la liga Universitaria de Fútbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tras ser eliminados en su propia casa por los Cuernos Largos de Veterinaria (Ciudad Victoria).

¿Qué ocurrió?

El equipo azul y oro soñaba con el título de la categoría Novatos, pero los visitantes los bajaron de la nube con un contundente marcador de 20-0. Los Bravos se vieron bien en la fase de grupos donde sacaron resultados positivos para avanzar a los playoffs en el primer lugar.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?