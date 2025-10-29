Otro sueño cumplido para Marcelo Martínez en el béisbol. El pitcher de Reynosa se coronó campeón de la Liga Profesional de Taiwán (CPBL), tras ganar la serie final 4-1 con los Rakuten Monkeys sobre los CTBC Brothers.

El zurdo tamaulipeco fue el abridor del juego definitivo, donde se mantuvo sobre la loma durante cinco entradas, espaciando 6 hits y permitiendo una sola carrera; además, ponchó a tres para ir tejiendo la victoria más importante del año para su equipo, por pizarra de 9-7, que les dio el título.

El orgullo de la Liga Treviño Kelly cerró con broche de oro una gran campaña en la pelota asiática, donde terminó con récord de 13-8 y 2.51 de carreras limpias permitidas.

La actividad aún no termina para Martínez en este 2025, pues podría incorporarse con las Águilas de Mexicali en las próximas semanas para encarar una temporada más en la Liga del Pacífico.

EL DATO

Marcelo formó parte de la primera camada de oro de la Treviño Kelly, que representó a México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas del 2009, logrando el tercer lugar en Williamsport, Pensilvania.

Marcelo cerró con broche de oro una gran temporada en el béisbol profesional de Taiwán.