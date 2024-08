¡Vampiro, no, el Patrón, sí!

El "Vampiro Canadiense" no podrá presentarse en Reynosa, como ya lo habían anunciado. En su lugar confirmaron a "El Patrón" Alberto (Alberto del Río), en WWE, quien hace unos días conquistó el megacampeonato de la Triple AAA. La agenda del "Vampiro" no se acopló a sus planes y por eso decidieron ejecutar el plan B, que al final les resultó más atractivo, ya que después de 15 años "El Patrón" regresará a Reynosa.

"Triple AAA me confirmó y por eso me atreví a anunciar que el ´Vampiro´ vendría a su gran despedida; pero bueno, las fechas no pudieron alinearse con la logística de nuestro evento, y ni hablar, lo intentaremos traer en otra fecha; pero bueno, la afición ha reaccionado muy bien con el anuncio de ´El Patrón´, que es el luchador del momento, el gran campeón, y les aseguro que disfrutarán de una mejor lucha", explicó el promotor en entrevista para el programa "La Mesa Polémica". Además, caerá una máscara en la lucha estelar de apuestas donde se enfrentarán Rey Astral, Sayrus, Imagen II y Panther Jr.