Lucharán encadenados

La rivalidad entre el Único Jr. y Turok Jr. va subiendo de tono y ahora se enfrentarán mano a mano en la modalidad "Bull Terry Match" es decir, encadenados.

El cuadrilátero será testigo de otro agarrón entre estos dos personajes que antes eran amigos y ahora son archienemigos.

La afición está dividida pues cada uno tiene su porra así que en las gradas también se vivirá la rivalidad.

En el más reciente encontronazo fue el heredero de la Dinastía Indio quien se llevó la victoria en una lucha donde tuvo que sacar su lado más rudo.

Pero el Único Jr. ya había hecho de las suyas y le propinó una golpiza a Turok.

Este pleito está caliente y muchos pronostican que en los próximos meses se dará una lucha de apuestas, máscara contra cabellera.



