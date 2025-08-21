El Tri y Lorenzo a semifinales

La Selección de México Sub 23 con el reynosense Lorenzo Martínez avanzó a las semifinales en el Voleibol de los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se están disputando en Paraguay.

El conjunto Azteca juvenil venció al anfitrión (Paraguay) 3-0 ( 25-19, 25-17, 25-17), para amarrar el primer lugar del grupo A y aseguró su pase a semifinales donde esperan rival.

En esta selección nacional participan tres tamaulipecos; Lorenzo Martínez, Jossimar Navarro y Eduardo Garza.