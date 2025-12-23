El Sindicato pega primero

Los peloteros del Sindicato sudaron frío en el diamante Veteranos 2, pero lograron pegarle primero a El Cabrito por cerrada pizarra de 21-19 para tomar el mando de la serie final de playoff de la categoría D1 de la Liga Veteranos de Softbol.

Por espacio de siete entradas completas el juego estuvo totalmente apretado y los lanzadores Macario Castillo y Ángel Vicencio, este último cargó con la victoria, se enfrascaron en tremendo duelo en el que por todos los medios trataron en detener por completo a las ofensivas.

Durante la última tanda de bateo los jugadores del Sindicato estaban contra la pared al estar abajo en el marcador 17-19, pero el bateo oportuno salió a flote con descarga de cuatro carreras para de esta manera dejar tendidos en el terreno a El Cabrito y colocarse a un juego de obtener el título de postemporada.

El lanzador Vicencio ayudo a su propia causa al momento de estar en la caja de bateo tras disparar un cuadrangular, mientras Samuel Espinoza también engrandeció su figura al momento que desplegó tres imparables y uno de ellos fue un jonrón, seguido de Andy Segura y Julián Castillo que no se fueron en blanco al también sacar la pelota del diamante en una ocasión.







