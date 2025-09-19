Deportes

¡Listos para la batalla!

El ring de la Arena Coliseo será escenario este viernes de la batalla entre Reynosa y Durango
  • Por: Alberto Gamboa
  • 19 / Septiembre / 2025 -
Los protagonistas de la pelea estelar pasaron la báscula sin problemas.

El ring de la Arena Coliseo será escenario este viernes de la batalla entre Reynosa y Durango. Los boxeadores están listos para darse con todo, esto después de haber librado sin problemas la báscula. 

La ceremonia de pesaje transcurrió sin problemas y los pugilistas estuvieron cara a cara para las fotografías y videos que se publicaron en los diferentes medios de comunicación. 

Pero se acabaron las palabras y ahora les toca hablar con los puños. El reynosense César Vázquez se enfrentará contra Jesús Barraza de Gómez Palacios en el pleito estelar de la noche, pactado a 4 rounds en peso súper welter. 

Omar el "Diablito" Luna buscará su tercera victoria y su tercer nocaut ante Manuel Murillo. En una de las peleas más esperadas, Gerardo el "Bendito" Estopellan, hará su debut como profesional enfrentándose a Jesús Antonio Morales. 

La velada comenzará con siete combates amateurs para darle proyección a los nuevos prospectos locales. La función es organizada por el Gimnasio de Don Joel Soto.

El "Bendito" está listo y motivado para su debut en el boxeo profesional.


