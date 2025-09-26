Conquista Frías oro con la Selección

El reynosense Vicente Frías, que fungió como coach de la Selección Mexicana de Softbol Sub23, conquistó la medalla de oro para alzarse con el campeonato de la WBSC Americas Softball U23 Men´s Panam Championship, que se llevó a cabo en Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

Frías, que fue el único tamaulipeco en el plantel, se convirtió en pieza fundamental en el cuerpo técnico de la novena tricolor, que estuvo integrado por Carlos Parra, el cual fue designado como mánager, además de Sergio Soto, coach de Baja California, y Mario Rodríguez, delegado de Nuevo León.

Los mexicanos jugaron gran pelota y se vio reflejado con cada uno de los resultados positivos que registraron, ya que de seis encuentros que sostuvieron en cinco se adjudicaron el triunfo y en una ocasión cayeron ante Venezuela por pizarra apretada de 1-2.

Los aztecas blanquearon en cada uno de sus partidos que fue 4-0 sobre Canadá, 1-0 a Estados Unidos, 16-0 sobre Guatemala, luego 11-0 a su similar de República Dominicana y finiquitó su actuación con paliza de 8-0 ante Perú.



