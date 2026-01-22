En la mira del Barsa

El reynosense Rubén Yared Ferral Martínez se encuentra en la mira de las fuerzas básicas infantiles del Barcelona, esto luego de tener una buena actuación en la séptima edición del Barsa Academy Cup Las Américas, que se desarrolló en Punta Cana, República Dominicana.

El mediocampista Yared, que destaca en cada uno de los encuentros que sostiene en las canchas de Reynosa con la escuela Tuzos Reynosa, aprovecho la oportunidad de asistir a la clínica futbolística que dio el conjunto catalán en Saltillo e inmediatamente el cuerpo técnico vio sus habilidades para integrarlo a las filas del Barsa Querétaro.

El fronterizo recibió la invitación de presentarse al campo de entrenamiento infantil a España, pero antes de dar tan importante paso prefirió participar en la justa que se realizó en Punta Cana.

¨Fui invitado, después de ser visto en la clínica, debido al nivel mostrado para ir a España y semanas después a Punta Cana, pero primero preferí ir al torneo. El director de la academia el profe Guillermo me llamo diciéndome que me había recomendado con sus compañeros españoles para llevarme al torneo con el equipo de Barsa Querétaro por mi nivel futbolístico¨, comentó el jugador de 12 años, que pertenece a la categoría 2013.

Sin duda alguna la experiencia que tuvo Yared fue tremenda al enfrentarse a importantes representativos, siendo uno de los elementos importantes en cada uno de los partidos. Los rivales a los que se midió fueron a República Dominicana, Italia, Punta Cana, Guatemala y dos conjuntos de la isla caribeña.

Ante este aprendizaje deportivo que tuvo el pequeño Yared, está completamente convencido en elevar el nivel de sus entrenamientos para llegar con buen ritmo a la invitación que recibió en asistir en noviembre a España para sostener una clínica en las instalaciones del Barcelona.

¨Quiero agradecer a Dios, a toda mi familia y a todas las personas que hicieron posible vivir está maravillosa experiencia¨, expresó gustoso Yared.



