Jesús Borjas sigue sumando minutos con el Atlético San Luis

Con apenas tres partidos de haber iniciado el campeonato Sub19 del Apertura 2025 de la Liga MX, inmediatamente el reynosense Jesús Borjas se ha hecho notar al ser titular en dos encuentros y en el que espera mantener la regularidad en este tercer torneo con el Atlético San Luis.

El mediocampista de 19 años rápidamente sumo sus primeros 190 minutos al ingresar en la jornada 1 de cambio en la derrota de 1-2 contra León, pero dentro de la fecha 2 y 3 apareció en el 11 inicial del director técnico José Bello, en el que cayeron 0-2 ante Rayados de Monterrey y luego obtuvieron su primer triunfo 3-1 sobre las Chivas.

El fronterizo, mejor conocido como ¨Borjitas¨, va encarar su tercer campeonato dentro de las fuerzas básicas de la Liga MX, ya que en el Apertura 2024 se integró a las filas del Atlético San Luis donde solamente vio actividad por espacio de 9 cotejos para registrar un total de 238 minutos.

Durante el anterior torneo del Clausura 2025 vio mayor actividad al tener mayor ritmo y adaptación por lo que inmediatamente sus números mejoraron en 444 minutos e incluso marco un gol.

Borjas, es surgido de la Escuela Atlas Reynosa, luego dio el brinco a la Tercera División Profesional para tener grandes actuaciones con Mineros Reynosa, los cuales le abrieron la puerta para dar el salto a la Liga Premier de Futbol para militar con el Club de Futbol Reynosa.



