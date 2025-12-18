Responde al llamado

El reynosense Héctor Luis Vázquez Becerra ha sido convocado al proyecto Estrellas Premier, iniciativa que integrará un selectivo representativo de la Liga Premier FMF y que participará en el Torneo del Sol 2026, organizado por la Liga TDP, a celebrarse en enero dentro las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, Estado de México.

Inmediatamente Héctor Vázquez respondió al llamado para presentarse a los trabajos de preparación de cara al certamen, el cual se disputará bajo la supervisión del cuerpo técnico designado por la Liga Premier FMF.

El defensa, mejor conocido como ¨Pachuca¨, esta convocatoria es producto al trabajo realizado en el actual campeonato de la Liga Premier de Futbol y su aparición en la Copa Promesas MX.

Durante la justa profesional el playera 25 ha tenido acción en dos encuentros para sumar un total de 25 minutos, mientras en la Copa Promesas MX estuvo en la línea defensiva y colaboro para llegar hasta la instancia de los cuartos de final.







