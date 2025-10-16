No pierde el paso

El reynosense Edgar Alvarado Villa integra las fuerzas básicas de los Tigres UANL en su categoría Sub17 en la que no ha tenido muchos minutos, ya que es su primer torneo que asciende a esta división.

El defensa fronterizo cuenta con solamente dos encuentros disputos, de los cuales en una ocasión ha sido titular, para sumar un total de 54 minutos, además ha visto actividad en la Copa Promesas en la que ha participado en tres duelos, uno apareció en el cuadro inicial para registrar 170 minutos.

Alvarado Villa fue elemento importante en zona defensiva al momento que milito en la Sub15, pero en la actualidad ha tenido que ganarse un lugar en los entrenamientos para posteriormente aparecer en el equipo de la Sub17.

Actualmente cuenta con 16 años, pero se integró a los felinos a las 14, a partir de ese momento tuvo mucha actividad en el Apertura 2023 y Clausura 2024 para registrar 641 y 818 minutos, respectivamente.

Ante sus buenas actuaciones ascendió a las Sub15 donde también destacó en el Apertura 2024 y Clausura 2025 en el sumo en cada uno mil 315 y mil 223 minutos.



