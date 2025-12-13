¡Se cuelga la medalla dorada!

El reynosense Dominic Vázquez se convirtió en protagonista sobre el tatami al obtener medalla de oro, en la categoría Infantil -46 kilogramos, en la disciplina de taekwondo en el Gran Slam 2025.

El gran slam representa a los 10 mejores atletas de México en su categoría, ste evento se celebró en Nayarit.

Dominic estuvo contundente en cada uno de sus combates que lo terminaron por conducir hasta la gran final, en la que sostuvo tremendo duelo aguerrido y cerrado que se tuvo que definir hasta las últimas instancias del tercer round ante el representativo de Querétaro.

Con este gran triunfo representará a México en Montreal Canadá, con lo cual representará a Reynosa y a su Academia De León Team TKD junto con su profesor Joaquín De León.



