¡Ya rugió!

El reynosense Jonathan Barrientos consiguió su primera anotación con los Tigres UANL Sub19 en la goleada que le recetaron de 4-0 sobre Cruz Azul, en duelo correspondiente a la jornada 12.

Los felinos estaban con la necesidad de conseguir un triunfo para mantenerse en puestos de liguilla y el fronterizo fue protagonista al marcar el primer tanto del juego y en su andar en la división de fuerzas básicas de la Liga MX.

El "Pollo" apareció al minuto 50 en jugada individual para abrir el marcador y de esta forma llegarán los demás goles de Samuel Pérez, Jonathan Noriega y autogol de la Máquina.

En los números personales de Jonathan ha jugado en 12 partidos, pero solamente en una ocasión ha sido titular para de esta manera sumar un total de 383 minutos.

En cambio, en la Copa Promesas ha estado en el 11 inicial en los dos cotejos que han encarado y lleva un gol, el cual le anotó a Club Calor por la vía de la pena máxima.



