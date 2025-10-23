Entran en acción con el handball

Entran en acción con el handballEl Polideportivo reynosa abrió sus puertas para ser escenario de los emocionantes partidos de handball
El Polideportivo reynosa abrió sus puertas para ser escenario de los emocionantes partidos de handball (balonmano), en la etapa de conducción No.16, correspondiente a los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica.
Es el primer paso rumbo a la etapa Municipal. Participaron alumnos de diferentes planteles educativos en ambas ramas (varonil y femenil).
Este deporte comienza a retomar fuerza y un claro ejemplo es que hace un par de semanas en Reynosa se llevó a cabo un evento Nacional de Primera División y Ascenso.
Las escuelas se convierten en el mejor semillero para que desde muy pequeños practiquen esta disciplina olímpica.
