Entran en acción con el handball

El Polideportivo reynosa abrió sus puertas para ser escenario de los emocionantes partidos de handball (balonmano), en la etapa de conducción No.16, correspondiente a los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica.

Es el primer paso rumbo a la etapa Municipal. Participaron alumnos de diferentes planteles educativos en ambas ramas (varonil y femenil).

Este deporte comienza a retomar fuerza y un claro ejemplo es que hace un par de semanas en Reynosa se llevó a cabo un evento Nacional de Primera División y Ascenso.

Las escuelas se convierten en el mejor semillero para que desde muy pequeños practiquen esta disciplina olímpica.



