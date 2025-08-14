¡Ya son nueve victorias!

Marcelo Martínez (9-5) celebró su cumpleaños número 29 logrando la novena victoria de la temporada con los Rakuten Monkeys.

El zurdo de Reynosa se mantuvo sobre la loma durante siete innings y salió avante de un cerrado duelo donde blanquearon 1-0 a los TSG Hawks, siendo considerado nuevamente como el MVP (Jugador Más Valioso). Marcelo tiró pelota de cuatro imparables, ponchó a cinco enemigos y regaló dos pasaportes.

Fue su segundo triunfo consecutivo para firmar una gran semana pues las estadísticas lo colocan en el segundo lugar en triunfos y subió al quinto lugar en efectividad (2.24) en la Liga de Taiwán.

En su segunda temporada en el béisbol asiático, Martínez se ha ganado la admiración de los aficionados, así lo ha dejado ver a través de sus redes sociales donde comparte las muestras de cariño de sus fanáticos.



