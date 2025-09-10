Llegó triunfo número once

Marcelo Martínez lanzó siete entradas en blanco para conseguir su onceava victoria de la temporada en el béisbol de Taiwán (CPBL).

El triunfo se le había negado en sus anteriores dos aperturas, pero el pitcher de Reynosa se fajó sobre la loma para guiar de gran forma a los Rakuten Monkeys que derrotaron a los Uni Lions por pizarra de 4-0.

Fueron siete entradas donde el zurdo solamente permitió dos hits y recetó cinco ponches.

Sus números son contundentes y lo mantienen entre los mejores lanzadores de la liga.

Marcelo se ubica como sublíder de triunfos (11-7) y es sexto lugar en efectividad con 2.57.



