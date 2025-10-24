Albertos relevó sin suerte

El pitcher reynosense José Albertos participó en labor de relevó con los Naranjeros de Hermosillo y nada pudo hacer para evitar la derrota ante los Yaquis de Obregón en el primer juego de la serie.

El lanzador tamaulipeco ingresó en la séptima entrada y permitió par de carreras. Obregón se llevó la victoria por pizarra de 11-10. La buena noticia es que los Naranjeros se llevaron el triunfo en el segundo duelo por pizarra de 4-2 para emparejar la serie en el estadio "Fernando Valenzuela".

Albertos tuvo una buena pretemporada y eso le permitió disputar una campaña más en la Liga Mexicana del Pacífico.



