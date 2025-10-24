Albertos relevó sin suerte

Albertos relevó sin suerteEl pitcher reynosense José Albertos participó en labor de relevó con los Naranjeros de Hermosillo
El pitcher reynosense José Albertos participó en labor de relevó con los Naranjeros de Hermosillo y nada pudo hacer para evitar la derrota ante los Yaquis de Obregón en el primer juego de la serie.
El lanzador tamaulipeco ingresó en la séptima entrada y permitió par de carreras. Obregón se llevó la victoria por pizarra de 11-10. La buena noticia es que los Naranjeros se llevaron el triunfo en el segundo duelo por pizarra de 4-2 para emparejar la serie en el estadio "Fernando Valenzuela".
Albertos tuvo una buena pretemporada y eso le permitió disputar una campaña más en la Liga Mexicana del Pacífico.
