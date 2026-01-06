¡La dinastía continúa!

Aster es todavía un niño, pero a sus 9 años de edad se convirtió en uno de los luchadores más jóvenes en subir al cuadrilátero.

Se trata del nieto de Asterisco, es el hijo de Asterisco Jr, quien hizo su debut en la primera lucha del año 2026. Aster es la tercera generación y el encargado de mantener viva durante muchos años más la dinastía que inició su abuelo. Por lo pronto se presentó con una victoria que nunca olvidará y cobijado por el público de Reynosa que hizo una gran entrada.

En su primera batalla se enfrentó a Maldición Jr, Sangre Nueva y El Elegante. Aster se mostró valiente y los pocos nervios que tenía desaparecieron cuando se lanzó desde el esquinero con una plancha. También voló entre las cuerdas y aguantó los castigos de los rudos.

Aún no se sabe cuándo ni dónde volverá a luchar, pero el tercero de la dinastía ya está dando de qué hablar.