¡Paliza de campeonato!

Los peloteros de El More se aplicaron en la alta de la quinta entrada en fabricar largo rally de 10 carreras para recetarle tremenda paliza de 21-7 a La Pila y de esta manera alzarse con el campeonato de playoff de la letra D3 en la Liga Veteranos de Softbol.

Por espacio de cuatro episodios completos el juego se mantuvo en la balanza, aunque los de El More estaban con apretada ventaja de 6-3, pero el momento clave fue en el quinto rollo cuando con dos out desplegaron 11 imparables.

¿Cómo se desarrolló el rally de 10 carreras?

Dentro de ese capítulo el lanzador Enrique Barrón sufrió al verse fuertemente castigado con los cuadrangulares de Gael Lara y Rogelio Lugo, este último conectó dos en el partido para irse de 5-3.

Los jugadores del equipo La Pila ya no tuvieron la capacidad de reacción al verse diezmados e increíblemente cometieron errores mentales en el corrido de bases, además de elevados que lucían con facilidad y terminaron por cometer pifias que terminaron por reflejarse en la pizarra final.