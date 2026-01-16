El Magnífico se lució con su mejor repertorio de lances para echarse a la bolsa al público de Reynosa. El luchador técnico ha vuelto a su mejor nivel y presume un físico impresionante, así que este será un gran año para él.

¿Cómo fue el regreso de El Magnífico a la lucha libre?

En su más reciente aparición acaparó los reflectores y fue pieza clave para vencer a la tercia ruda integrada por Maldición Jr, Black Cat Jr y Enigma Extremo, esto a pesar de que tenía como compañeros a dos figuras del pancracio local; Rey Astral y Asterisco Jr, quienes son de los consentidos de la afición.

"Regresamos como el Ave Fénix después de una lesión fuerte que tuve, ahora me siento muy bien física y mentalmente, creo que estoy en mi mejor etapa como luchador profesional", expresó con emoción.

Desde su debut en el año 2007, se convirtió en uno de los mejores luchadores aéreos. El 25 de diciembre cumplió 18 años de carrera y se siente feliz de ver que la gente lo sigue aceptando con y sin máscara.

Detalles sobre la victoria de El Magnífico en Reynosa

"Estoy bien contento por el apoyo que me están dando cada que me presento, creo que a la afición le gusta mi personaje con la máscara y no tengo problema en portarla", indicó.

Los promotores también están contentos y por eso lo están llamando cada fin de semana, de hecho volverá al cuadrilátero junto a Pitágoras Jr y Asterisco Jr para enfrentarse contra Black Cat Jr, Maldición Jr y un luchador sorpresa.