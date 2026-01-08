El Komander sigue dando de qué hablar en la lucha de EU

El Komander sigue dando de qué hablar en la lucha de EUEl luchador reynosense Komander protagonizó una gran batalla en el evento AEW Collision
El agarrón entre gladiadores mexicanos acaparó los reflectores ya que en el cuadrilátero se enfrentaron dos estilos muy diferentes, por un lado, Komander con sus lances suicidas y dominio de cuerdas, por el otro lado un Hechicero que prefirió los castigos y la contienda a ras de lona.
Pero hubo un tercer luchador que apareció en la escena y terminó perjudicando a Komander, se trata de El Clon, quién inclinó la balanza para el triunfo de Hechicero, quien ahora tendrá una oportunidad por el título TNT.
Komander no quedó conforme y lanzó un reto, incluso dejó abierta la posibilidad de apostar su máscara.