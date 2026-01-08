El Komander sigue dando de qué hablar en la lucha de EU

El luchador reynosense Komander protagonizó una gran batalla en el evento AEW Collision, donde fue derrotado apretadamente y polémicamente por Hechicero.

El agarrón entre gladiadores mexicanos acaparó los reflectores ya que en el cuadrilátero se enfrentaron dos estilos muy diferentes, por un lado, Komander con sus lances suicidas y dominio de cuerdas, por el otro lado un Hechicero que prefirió los castigos y la contienda a ras de lona.

Pero hubo un tercer luchador que apareció en la escena y terminó perjudicando a Komander, se trata de El Clon, quién inclinó la balanza para el triunfo de Hechicero, quien ahora tendrá una oportunidad por el título TNT.

Komander no quedó conforme y lanzó un reto, incluso dejó abierta la posibilidad de apostar su máscara.



