El Komander está de vuelta

Después de estar varios meses fuera de los cuadriláteros a causa de una lesión, el luchador reynosense, Komander, está de regreso y listo para deleitar a sus fanáticos con sus espectaculares lances.

El enmascarado reactivó sus redes sociales, las cuales misteriosamente habían desaparecido, y esa fue la primera señal de su inminente retorno.

Aunque el gladiador tamaulipeco de la AEW no ha dado a conocer cuando será su próxima presentación, en la ciudad de Matamoros, algunos medios informativos ya dieron por un hecho que el Komander luchará en octubre.

Esa noticia ha causado mucha expectación.

Lo cierto es que muchos lo echaron de menos tanto en México como en Estados Unidos y él está ansioso por luchar.