Cayó el Kamikaze Martínez por la decisión unánime

El "Kamikaze" Martínez se fajó en el ring durante 8 asaltos, pero se quedó corto y fue derrotado por Elvis el "Rockanrolero" Torres, esto en la función internacional que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) celebró en esta frontera, con el "Alacrán" Berchelt como figura principal del evento.

Evlyn Martínez estuvo cobijado por la afición y terminó el combate de pie, pero los jueces vieron ganador al oriundo de Tijuana por decisión unánime.

El "Rockanrolero" tiene mucha lona recorrida, así que sacó a relucir su experiencia para dominar los primeros asaltos.

A pesar de ser más corto, mostró inteligencia para entrar, pegar y salir, varias veces hizo esas combinaciones.

En cambio, el "Kamikaze" se mostró por momentos nervioso y cuando quiso soltarse era demasiado tarde, pues ya tenía las tarjetas en contra.

Martínez se quedó con el sabor amargo de la derrota, pero convencido de que muy pronto tendrá su revancha.







