Invitan a ´try out´ de beisbol 5

El Instituto Municipal del Deporte está invitando a todos los deportistas de la ciudad a participar en el Try Out (campo de pruebas) de Béisbol 5, varonil y femenil, dentro de las categorías 2008 a 2013 y libre.

Las visorías se llevarán a cabo el próximo viernes 24 de octubre, en las instalaciones del Polideportivo de Reynosa, de las 17:00 a las 19:30 horas.

El objetivo es detectar nuevos talentos y promover la práctica de esta disciplina.