Le pega El Güero a los Juniors

Con largo ataque de ocho carreras, los peloteros de El Güero tuvieron una noche tranquila al imponerse a los Juniors por pizarra de 16-10, dentro de las hostilidades en la Liga Veteranos de Softbol.

¿Qué ocurrió?

La ofensiva de los también llamados taqueros fue efectiva tras aparecer en el momento oportuno al hacerse presente en la séptima entrada, siendo vital para custodiar en todo momento el trabajo del lanzador Carlos Montejo, que terminó por adjudicarse el triunfo.

Por su parte, el serpentinero Mario De León mantuvo el juego en la balanza, pero se descontroló en la última tanda enemiga al ser fuertemente castigado y fue suficiente para llevarse el descalabro.

¿Quiénes destacaron en el juego?

Edgar Teniente no hubo quien lo detuviera al irse de 5-4 con dos jonrones, Tomás Rosales de 5-3, Max Hernández de 4-2 con un vuelacercas, Carlos Díaz de 3-2 también con un cuadrangular, Rosbel González 4-3.