Conquista JRM otro evento en EU

El equipo JRM México se adentra cada vez más en Estados Unidos para poner en alto el nombre de Reynosa y de Tamaulipas.

Estos atletas fronterizos se apuntaron otra victoria internacional, tras obtener el primer lugar absoluto en la modalidad Sprint Relay (relevos) del evento "Mission Bay Triathlon 2025", competencia avalada por USA Triathlon, que se llevó a cabo en la Bahía de Mission Bay, en San Diego, California.

La tercia mexicana integrada por Valeria Barrón Martínez (natación), Joel Rodríguez Mójica (ciclismo) y Adam Solís Alpírez (carrera pedestre), registró un tiempo total de 1 hora, 5 minutos y 25 segundos (1:05:25), imponiéndose sobre los equipos locales Amigos Tri Squad de Carlsbad (1:08:09) y Swole Patrol de National City (1:08:48), quienes completaron el podio.

Se trata de uno de los eventos más tradicionales y competitivos de la costa oeste estadounidense, que puede reunir a cientos de triatletas bajo estándares técnicos y de seguridad del máximo organismo rector del triatlón en ese país. Durante la jornada, el equipo JRM México destacó por su gran estrategia.

Valeria marcó un ritmo dominante en el agua, Joel amplió la ventaja en el segmento ciclista con un promedio sostenido de gran nivel, y Adam consolidó el triunfo con una sólida carrera final hasta la meta.







