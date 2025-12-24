¡Toma el mando!

Con rallys de 6 y 7 carreras en la segunda y sexta entrada, respectivamente, El Triunfo superó cómodamente 17-2 a los Titanes para de esta manera ponerse al frente de la serie de campeonato de la categoría D3 en la Liga Veteranos de Softbol.

Alberto Fernández abrió la pizarra en el primer rollo con largo cuadrangular por el jardín izquierdo, llevándose por delante a Ángel García y Daniel Fernández.

Durante el segundo episodio Abel Frías se encargó de limpiar las almohadillas con oportuno jonrón que coronó el largo ataque de 6 rayitas, colocando la balanza a su favor al son de 9-0.

Con un total de 6 imparables, incluído el bambinazo de Fernández, agregaron 7 más a la cuenta para sentenciar las acciones en el sexto acto.

El lanzador Abraham Rodríguez estuvo notable en el campo Veteranos 2 al recetar 4 ceros, permitió 5 hits y regalo 2 bases por bolas para cargar con la victoria.



