Lucen Dragones en aguas de Tampico

Las y los atletas fronterizos demostraron un buen nivel compitiendo codo a codo entre los equipos más fuertes a nivel estatal. El fogueo que dejan estos eventos es muy importante de cara a los siguientes procesos rumbo a la Olimpiada.

Los Dragones se preparan diariamente en la Alberca Olímpica del Polideportivo donde realizan entrenamientos de alto rendimiento. El Instituto Municipal del Deporte los ha respaldado durante toda su preparación para que puedan poner en alto el nombre de esta ciudad.

Nadadores reynosenses tuvieron una buena participación en Tampico.



