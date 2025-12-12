El Deportivo Xico vence a Guerreras

Las peloteras del Deportivo Xico se mantienen con buen paso en la actual temporada regular de la Liga Campeones de Softbol, luego de sumar un triunfo más sobre su similar de Guerreras por pizarra de 18-12.

La campaña va demasiada avanzada por lo que las jugadoras del ¨Depor¨ van por buen camino de avanzar directamente a la postemporada para ir a disputar el gallardete.

Las Xico no tardaron mucho en estrenar la pizarra en la primera entrada al conectar oportunamente los lanzamientos de Kenia Elías al rayar cinco carreras, mientras en el quinto episodio agregaron cinco más para asegurar la victoria.

Las mejores con el bat fueron Jennifer Ramírez de 5-3, Rosario Mendoza de 4-2 y Beatriz Rubio de 3-2.



