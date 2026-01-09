¡Un inicio de campeonato!

Los Amigos de Camarón iniciaron el año a lo grande tras adjudicarse el campeonato del Torneo de Softbol Aztlán, luego de imponerse 27-23 a los Cerveceros de Mil Botes.

Por espacio de siete entradas ambos planteles descargaron todo su arsenal sobre los lanzadores, pero el momento clave surgió en el cierre del sexto episodio cuando los Amigos de Camarón construyeron largo rally de nueve carreras por conducto de los cuadrangulares de Alfredo Pérez, Armando Delgado y Luis García.

Los Cerveceros ya no pudieron conseguir la remontada al verse dominados por los envíos del relevista Mario De León, que terminó por llevarse el triunfo tras ingresar por el abridor Leonardo De León.

El jardinero derecho Guadalupe García destacó tras atizar tres cuadrangulares, seguido de García, Delgado, José Cortez e Ismael Dix que pegaron dos jonrones, mientras Ángel García y Alfredo Pérez colaboraron con un bambinazo, respectivamente.



