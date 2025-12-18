¡A la final!

Sabedores los Bulldogs de la importancia del partido, al estar en juego el boleto a la gran final, se aplicaron a fondo tanto en la ofensiva como el pitcheo para lograr uno de sus objetivos en superar 22-14 a Espuelas, dentro del tercer partido de la semifinal de playoff de la Liga Veteranos de Softbol.

Los Bulldogs se apuntaron el triunfo para acceder a la serie de campeonato de la letra D2, instancia que se va enfrentar ante Deportivo Medina, el cual se encargo en eliminar a los Diablos.

Por espacio de seis entradas completas el duelo estaba para cualquier lado, pero los Bulldogs cerraron fuerte las hostilidades tras encontrarle los lanzamientos a Mario de la Cruz para registrarle largo ataque de nueve carreras en la séptima entrada en la que se lucieron Miguel Rodríguez, Marco Cuervo, Ramiro Hernández, Luis Hernández y Carlos Flores al conectar largos cuadrangulares.

Los Bulldogs se convirtieron en protagonistas en la temporada regular al quedar en una buena posición en el standing, ahora van en busca del gallardete que intentarán quedárselo este sábado.



