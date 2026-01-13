¡A un juego del tricampeonato!

Las Amigas de José Urbina se han colocado a un juego de conseguir el tricampeonato de playoffs femenil de la Liga Veteranos de Softbol, luego de vencer apretadamente 12-9 a las Osas en el primero de la serie.

Las comandadas por Urbina no tuvieron el mejor de los inicios al verse abajo por tres carreras de diferencia en la alta del primer episodio, pero inmediatamente respondieron en el cierre del mismo acto tras aprovechar cinco pifias que se transformaron en carreras gracias a los imparables de Gilsa Portillo, Roció Cepeda y Norma Ibarra.

Las peloteras de José Urbina bajaron las revoluciones, pero agregaron dos más a la cuenta producto a los inatrapables de Cinthia Villarreal y Norma Ibarra para aumentar la distancia 7-3.

Las Amigas de José Urbina fabricaron cinco carreras en la primera entrada para nunca perder la ventaja y adjudicarse el primer juego de la final.

Mientras la ofensiva hacía su trabajo, la serpentinera Rosario Pinales apareció en el momento oportuno para colgar cuatro ceros, dos en forma consecutiva y de esta manera encaminarse a la victoria.

Luego que las Amigas de José Urbina se fueran en blanco en el tercer inning, en el siguiente acto con dos out en la cuenta prendieron la mecha con los batazos a la hora cero de Kimberly Ibarra, Elizabeth Pichardo, Celia Ibarra y Norma Ibarra, que registro doblete remolcador.

Pese que las Osas lograron hacer daño en su última tanda de bateo con cuatro anotaciones no fue suficiente para por lo menos empatar y mandar el juego a extrainning por lo que se vieron con la necesidad de cargar con el descalabro.



