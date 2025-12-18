¡Primer campeón magisterial!

Los Búfalos UAMRA se convirtieron en los primeros campeones del Torneo Magisterial que se jugó en la Liga Ciencias Químicas de futbol rápido.

La manada rojinegra, conformada por personal docente y administrativo de dicha institución, venció por goleada de 6-1 al equipo representativo del Gimnasio de la UAT en la gran final.

Carlos Garza se llevó la noche con goles y asistencias, también Víctor Sánchez dio un gran juego así que ambos guiaron a los Búfalos en el partido más importante del torneo para lograr el objetivo.

En la portería Oscar González también hizo lo suyo y atajó todo, incluido un shoot-out. En la ceremonia de premiación además de entregar los trofeos al campeón y subcampeón, también se reconoció al ganador del tercer lugar que fueron los Bravos UAMRR y al CBTA 275 que conquistó la Recopa.

En los galardones individuales, Carlos Huerta, delantero de los Bravos UAMRR, se llevó el título de goleo mientras que José Aguilar, también de los Bravos fue el mejor portero.



