¡Se empató la serie!

La novena de Amigos de La Parejita estaba con la obligación de ganar a como diera lugar para mantener viva la esperanza y con buen accionar ofensivo, además del trabajo monticular de Daniel Posada, se adjudicaron el triunfo 14-4 sobre Amigos de Nehitan para empatar la serie de campeonato 1-1.

Las emociones de la final en la categoría 2da. Fuerza de la Liga Industrial y Comercial de Beisbol van a llegar a su límite al definir el monarca en el tercer juego de la serie, que se va desarrollar este domingo en el campo Onésimo Magallán.

Posada, que cuenta con experiencia en torneos estatales y nacionales la sacó a flote en partido de suma importancia, tras trabajar toda la ruta para quedarse con el triunfo y todo esto también fue por el oportuno apoyo de su ofensiva.

Definitivamente los Amigos de la Parejita no se guardaron nada y se lanzaron con todo para ganar este segundo duelo de la final, pues eran sabedores que tenían que ganar a como diera lugar para obligar que las acciones se alargarán a un tercero y definitivo duelo.

Los mejores bateadores Arit López Jr 6-3, Arit López señor se fue de 4-2, Francisco Prado Jr 6-3 y Ulises Rodríguez 6-3.



