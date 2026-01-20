¡Campeón de playoffs! "El Triunfo" se lleva la Liga

De la mano del lanzador Abraham Rodríguez, que cerró cuatro ceros en forma consecutiva, respaldado de seis cuadrangulares los peloteros de El Triunfo triunfaron holgadamente sobre los Titanes 18-2 para ser los campeones de playoff de la letra D3 de la Liga Veteranos de Softbol.

El abridor Rodríguez se enfrentó a 23 bateadores a los que solamente les permitió siete imparables, dos carreras y otorgó un pasaporte para de esta manera minimizar por completo el accionar ofensivo de los Titanes y convertirse en uno de los elementos claves en la serie para quedarse con el gallardete.

El Triunfo resulto triunfador para quedarse con el campeonato de postemporada de la letra D3 en la Liga Veteranos de Softbol.

Los jugadores de El Triunfo que desaparecieron por completo las costuras de la pelota fueron Daniel y Alberto Fernández al pegar dos cuadrangulares, seguido de los jonrones que salieron de los bates de sus compañeros Ángel García y Abel Frías para sentenciar las acciones por la vía de la misericordia.

Los ahora campeones no le tuvieron piedad a cada uno de los envíos de Hugo Arroyo a quien le fabricaron dos ataques de cuatro rayitas en la tercera y cuarta entrada, respectivamente, mientras en el cierre del quinto acto desfilaron siete peloteros sobre el pentágono para llevarse la gloria.



