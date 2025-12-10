Lucha entre réferis

El ´Chocolate´ se enfrentará el domingo en contra de su colega Carlitos, este se salió con la suya y tendrá sus cinco minutos de fama, pues luchará el domingo en contra de su colega Carlitos.

La rivalidad entre los dos réferis más famosos de esta frontera se salió de control y por eso el promotor Arturo Serna decidió enfrentarlos de una vez por todas, mano a mano, en el cuadrilátero de la Arena Coliseo.

En esta ocasión no impartirán justicia, más bien, se darán con todo y tendrán que demostrar de qué cuero salen más correas.

Durante la lucha estelar del pasado domingo entre Rey Astral y Súper Boy Jr, el "Chocolate" apareció por sorpresa y de forma cobarde agredió por la espalda a Carlitos, quien se llevó un tremendo sillazo.

Ambos personajes terminaron enfrascados en un pleito callejero y tuvieron que separarlos.

Los aficionados ya comenzaron a hacer sus apuestas y están ansiosos por ver quién de los dos resulta ganador.



