El Cabrito, firme candidato al título

La temporada regular del Torneo Dominical de la Liga Veteranos de Softbol está en plena recta final por lo que cada uno de los encuentros son de suma importancia para ganarse el derecho de clasificar a la postemporada.

Hasta el momento los equipos que se perfilan en coronarse monarcas de campaña de las distintas categorías D1, D2 y D3 son El Cabrito, Deportivo Medina y Tlacuaches, respectivamente.

Los jugadores de El Cabrito han defendido el primer lugar al ostentar récord positivo de 13 triunfos y 5 derrotas, dejando en el segundo puesto a Sindicato que registra foja de 12-4.

En lo que corresponde en la letra D2 Deportivo Medina ha mandado por espacio de 16 encuentros en los que presume récord de 13-3, mientras los Tlacuaches, que en su reciente encuentro recibieron tremenda paliza, están en el primer sitio con 14 victorias y 3 descalabros.







