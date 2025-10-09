Se apunta El Cabrito doble triunfo

Los jugadores de El Cabrito no se cansaron en los dos partidos que sostuvieron dentro de la jornada en la Liga Veteranos de Softbol, en los cuales salieron con el triunfo por pizarras de 18-15 y 17-2 ante Toros del Profe y CR Novatos, respectivamente.

En su primer compromiso El Cabrito estuvieron cerca de perder el invicto, pero afortunadamente en la quinta entrada fabricaron largo ataque de siete carreras para quedarse con la ventaja y triunfo.

César Pecina y Luis García estuvieron atinados al irse de 4-4 y 2-2, respectivamente, mientras sus compañeros Christian Vélez y Tadeo Cepeda colaboraron con tres y dos imparables.

Con la motivación que adquirieron en el primer duelo fueron contundentes ante su similar de CR Novatos al doblegarlo con amplia ventaja de 15 carreras. En esta ocasión el lanzador Macario Castillo no tuvo mayores problemas en su salida y pudo finiquitar su segundo triunfo en forma consecutiva.

Una vez más Luis García destaco con tres inatrapables en cuatro turnos legales, seguido de Roberto Flores y Alexis Vélez que cerraron su actuación cada uno de 3-3, además Patricio García y César Pecina dispararon jonrones.



