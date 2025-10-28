Segundo triunfo de ´El Bendito´

El boxeador reynosense Gerardo "El Bendito" Estopellán logró su segundo triunfo y su segundo nocaut en el boxeo profesional.

La pegada del pugilista fronterizo está siendo noticia ya que fulminó en el primer round a Jesús Morales, oriundo de Gómez Palacio, Durango en un combate celebrado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El "Bendito" tardó más en hacer su presentación que en derrotar a su rival. Con una poderosa mano derecha lo mandó a la lona antes del primer minuto del combate, pero Morales se puso de pie mostrando valentía.

El "Bendito" no se guardó nada y enseguida conectó un tremendo uper con el puño izquierdo que sentenció la batalla. El pugilista del Gimnasio de Don Joel Soto no tiene descanso y esta semana reanudará sus entrenamientos pues ya buscan un nuevo pleito.







